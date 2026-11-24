Das Papier von Apple legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 352,14 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 50'030 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 353,91 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 347,56 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 4'512'497 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei 360,83 USD markierte der Titel am 14.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 2,47 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 243,43 USD. Dieser Wert wurde am 21.01.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,87 Prozent.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,06 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,14 USD aus. Am 02.11.2026 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,10 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,85 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 114.48 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 102.47 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Apple wird am 04.02.2027 gerechnet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 9,44 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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