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24.09.2026 20:27:13

Apple Aktie News: Apple tendiert am Donnerstagabend um Nulllinie

Apple Aktie News: Apple tendiert am Donnerstagabend um Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagabend die Aktie von Apple. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Apple-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 337,29 USD.

Apple
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Im NASDAQ-Handel kam die Apple-Aktie um 20:26 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 337,29 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'413 Punkten liegt. Bei 338,91 USD erreichte die Apple-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büsste die Apple-Aktie bis auf 334,33 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 336,45 USD. Bisher wurden heute 3'189'113 Apple-Aktien gehandelt.

Am 23.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 345,34 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,39 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.01.2026 bei 243,43 USD. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 38,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,02 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,22 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 USD gegenüber 1,57 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 109.42 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 94.04 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,83 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.1112 18.12.2026 145247175
Long 50.647 18.12.2026 158524593
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0527 11.41 157882375
Long 10.7146 6.36 160070668
Long 23.2132 1.31 160187283
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9645 10.69 160288493
Short 11.8536 4.99 145246013
Short 15.9176 2.90 156467607
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.99 117915907
Long 10 -40.71 135581371
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

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Short 14’850.23 13.77 SGBJ3U
Short 15’387.43 8.91 SQZB4U
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Long 12’534.08 8.91 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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