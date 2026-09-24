Apple Aktie News: Apple legt am Donnerstagnachmittag zu

Das Papier von Apple legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 337,58 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'333 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Apple-Aktie bis auf 338,26 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 336,45 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 1'409'884 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 345,34 USD erreichte der Titel am 23.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,30 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 21.01.2026 auf bis zu 243,43 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 38,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Apple-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,02 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,22 USD aus. Am 30.07.2026 lud Apple zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 2,02 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,57 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 109.42 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94.04 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 8,83 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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