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23.10.2026 20:27:13
Apple Aktie News: Apple am Freitagabend billiger
Die Aktie von Apple gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 346,46 USD ab.
Die Apple-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 0,5 Prozent auf 346,46 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'278 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Apple-Aktie ging bis auf 345,76 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 349,49 USD. Bisher wurden via NASDAQ 4'980'944 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 351,71 USD. Dieser Kurs wurde am 23.10.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 1,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.01.2026 (243,43 USD). Abschläge von 29,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,02 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,22 USD belaufen. Apple liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,02 USD, nach 1,57 USD im Vorjahresvergleich. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 109.42 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 02.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Apple möglicherweise am 04.11.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,83 USD je Apple-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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