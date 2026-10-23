Apple Aktie News: Apple am Freitagnachmittag kaum verändert

Die Apple-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 348,33 USD an der Tafel. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'092 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 351,71 USD ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Apple-Aktie bis auf 347,26 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 349,49 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'849'893 Apple-Aktien.

Bei 351,71 USD erreichte der Titel am 23.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 243,43 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 30,12 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,02 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,22 USD. Apple veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 109.42 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 94.04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 02.11.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,83 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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