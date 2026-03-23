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23.03.2026 20:27:13

Apple Aktie News: Apple am Montagabend mit Kursplus

Apple Aktie News: Apple am Montagabend mit Kursplus

Die Aktie von Apple gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 251,93 USD.

Apple
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 251,93 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 46'342 Punkten steht. Bei 254,56 USD erreichte die Apple-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 254,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 6'096'136 Stück.

Am 04.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 288,60 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 14,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 169,22 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 32,83 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,02 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,07 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 29.01.2026 vor. Es stand ein EPS von 2,84 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 2,40 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 143.76 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 124.30 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Apple am 30.04.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,48 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Marek Szandurski / Shutterstock.com