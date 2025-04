Apple Aktie News: Apple am Montagnachmittag mit Verlusten

Die Apple-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 192,37 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 38'394 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Apple-Aktie bis auf 191,36 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 193,34 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 2'093'975 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 260,09 USD. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 26,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 164,08 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 17,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,04 USD, nach 0,980 USD im Jahr 2024. Am 30.01.2025 lud Apple zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,41 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,19 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 124.30 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 119.58 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 01.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Apple möglicherweise am 30.04.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2025 7,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

