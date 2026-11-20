Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 350,20 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 49'225 Punkten steht. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 354,29 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 353,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4'483'789 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 14.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 360,83 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,04 Prozent hinzugewinnen. Bei 243,43 USD erreichte der Anteilsschein am 21.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 30,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,06 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,14 USD aus. Apple liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,85 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 114.48 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,72 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2027 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 9,44 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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