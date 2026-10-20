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20.10.2026 20:27:13

Apple Aktie News: Apple tendiert am Abend auf rotem Terrain

Apple Aktie News: Apple tendiert am Abend auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Apple. Zuletzt fiel die Apple-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 340,26 USD ab.

Apple
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Die Apple-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 340,26 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'462 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Apple-Aktie bisher bei 338,71 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 339,62 USD. Zuletzt wechselten 4'070'112 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 14.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 348,13 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 243,43 USD am 21.01.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 28,46 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,02 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,22 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 30.07.2026. Das EPS wurde auf 2,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 109.42 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 94.04 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Apple am 02.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Apple-Anleger Experten zufolge am 04.11.2027 werfen.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,83 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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