Apple Aktie 908440 / US0378331005
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20.10.2026 16:29:00
Apple Aktie News: Apple am Dienstagnachmittag ohne grosse Veränderung
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Apple. Bei der Apple-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 342,87 USD.
Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Apple-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 342,87 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'505 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 343,03 USD. Die Abwärtsbewegung der Apple-Aktie ging bis auf 338,71 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 339,62 USD. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 1'829'610 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 14.10.2026 auf bis zu 348,13 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 1,53 Prozent wieder erreichen. Bei 243,43 USD erreichte der Anteilsschein am 21.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,02 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,22 USD. Apple liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,57 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 109.42 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 94.04 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 02.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 8,83 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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