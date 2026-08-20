Apple Aktie News: Apple wird am Donnerstagabend ausgebremst

Das Papier von Apple gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 315,38 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'848 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Apple-Aktie bis auf 315,09 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 317,32 USD. Bisher wurden heute 3'422'159 Apple-Aktien gehandelt.

Am 30.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 344,56 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 9,25 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 223,79 USD. Dieser Wert wurde am 22.08.2025 erreicht. Mit Abgaben von 29,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,02 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,08 USD. Apple liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 1,57 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 109.42 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 94.04 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Apple wird am 29.10.2026 gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 8,84 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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