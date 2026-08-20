Apple Aktie News: Apple am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Die Apple-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 316,62 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'107 Punkten notiert. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 320,28 USD an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Apple-Aktie bisher bei 316,35 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 317,32 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'473'949 Apple-Aktien.

Am 30.07.2026 markierte das Papier bei 344,56 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 8,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 22.08.2025 Kursverluste bis auf 223,79 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 29,32 Prozent Luft nach unten.

Apple-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,02 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,08 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 109.42 Mrd. USD im Vergleich zu 94.04 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,84 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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