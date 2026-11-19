Der Apple-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 348,79 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 49'341 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 346,49 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 353,16 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 4'650'632 Apple-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.11.2026 bei 360,83 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 3,45 Prozent zulegen. Am 21.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 243,43 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 30,21 Prozent sinken.

Apple-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,06 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,14 USD aus. Am 02.11.2026 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 114.48 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 102.47 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 04.02.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 9,44 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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