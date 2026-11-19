Der Apple-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 349,47 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 49'932 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Apple-Aktie bisher bei 348,46 USD. Bei 353,16 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'002'633 Apple-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 360,83 USD erreichte der Titel am 14.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 243,43 USD erreichte der Anteilsschein am 21.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 30,34 Prozent Luft nach unten.

Apple-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,06 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,14 USD aus. Apple veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 102.47 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 114.48 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2027 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 9,44 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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