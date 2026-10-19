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19.10.2026 20:27:13

Apple Aktie News: Apple am Montagabend nahe Nulllinie

Apple Aktie News: Apple am Montagabend nahe Nulllinie

Die Aktie von Apple zeigt am Montagabend wenig Änderung. Mit einem Kurs von 343,47 USD zeigte sich die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Apple
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Mit einem Kurs von 343,47 USD zeigte sich die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr kaum verändert. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'042 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 346,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 340,32 USD. Mit einem Wert von 341,09 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3'892'517 Apple-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (348,13 USD) erklomm das Papier am 14.10.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,36 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 243,43 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,22 USD, nach 1,02 USD im Jahr 2025. Apple veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,57 USD je Aktie in den Büchern standen. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 109.42 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 02.11.2026 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 04.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,84 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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