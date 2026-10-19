Apple Aktie 908440 / US0378331005
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19.10.2026 16:29:00
Apple Aktie News: Anleger greifen bei Apple am Montagnachmittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Apple. Zuletzt ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 345,39 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 345,39 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'998 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Apple-Aktie bis auf 346,00 USD. Bei 341,09 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1'911'439 Apple-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 348,13 USD. Dieser Kurs wurde am 14.10.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 0,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 243,43 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 29,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,22 USD. Im Vorjahr hatte Apple 1,02 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 30.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,57 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 109.42 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Apple wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.11.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,84 USD je Apple-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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