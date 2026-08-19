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19.08.2026 20:27:13

Apple Aktie News: Apple macht am Abend Boden gut

Apple Aktie News: Apple macht am Abend Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Apple. Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Apple
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 315,19 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'469 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 319,26 USD. Bei 310,15 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 4'947'607 Apple-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (344,56 USD) erklomm das Papier am 30.07.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,32 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 223,79 USD am 22.08.2025. Abschläge von 29,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,08 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 1,02 USD je Wertpapier. Am 30.07.2026 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 109.42 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 94.04 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 8,84 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 11.5 17.06.2027 157879243
Long 505.2593 18.09.2026 158726059
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.9214 11.20 157791336
Long 11.5 5.30 158050378
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6579 11.68 145246013
Short 9.3704 7.45 159380474
Short 14.8824 3.66 159380473
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -63.17 112514929
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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