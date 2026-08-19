Apple Aktie 908440 / US0378331005
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19.08.2026 16:29:00
Apple Aktie News: Apple tendiert am Nachmittag fester
Die Aktie von Apple zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 316,92 USD.
Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 316,92 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'610 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 317,50 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 310,15 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'091'585 Apple-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 344,56 USD. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 8,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.08.2025 bei 223,79 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Apple-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,02 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,08 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 30.07.2026. Das EPS lag bei 2,02 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,57 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 109.42 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,36 Prozent gesteigert.
Die Apple-Bilanz für Q4 2026 wird am 29.10.2026 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 8,84 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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