Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere um 20:26 Uhr 0,3 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 50'167 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 356,41 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 352,05 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3'776'180 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 360,83 USD an. 2,19 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 243,43 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,06 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Apple-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,06 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,14 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 02.11.2026. In Sachen EPS wurden 2,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,85 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,72 Prozent auf 114.48 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 102.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2027 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 9,44 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Apple-Aktie unter Druck: Ausfall trifft mehrere wichtige Dienste

Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 10 Jahren eingebracht

NVIDIA-Aktie unter Druck: Warum ein Fünftel des S&P 500 jetzt wackelt