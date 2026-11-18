|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.11.2026 20:27:14
Apple Aktie News: Apple am Mittwochabend im Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Apple. Zuletzt konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 353,09 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere um 20:26 Uhr 0,3 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 50'167 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 356,41 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 352,05 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3'776'180 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 14.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 360,83 USD an. 2,19 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 243,43 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,06 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Apple-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,06 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,14 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 02.11.2026. In Sachen EPS wurden 2,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,85 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,72 Prozent auf 114.48 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 102.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2027 terminiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 9,44 USD je Apple-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Apple-Aktie
Apple-Aktie unter Druck: Ausfall trifft mehrere wichtige Dienste
Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 10 Jahren eingebracht
NVIDIA-Aktie unter Druck: Warum ein Fünftel des S&P 500 jetzt wackelt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
18.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Apple Aktie News: Apple am Mittwochabend im Plus (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
18.11.26
|NASDAQ 100 aktuell: Anleger lassen NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Schwache Performance in New York: So performt der S&P 500 am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Apple Inc.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Apple am 18.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen schliesst mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit einer poisitiven Tendenz. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.