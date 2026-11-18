Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 354,44 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 50'286 Punkten liegt. Die Apple-Aktie legte bis auf 356,41 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 352,05 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'881'939 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.11.2026 bei 360,83 USD. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 1,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.01.2026 (243,43 USD). Mit einem Kursverlust von 31,32 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 1,06 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,14 USD. Apple veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,10 USD gegenüber 1,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 114.48 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 102.47 Mrd. USD umgesetzt.

Am 04.02.2027 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 9,44 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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