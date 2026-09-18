Apple Aktie News: Apple gibt am Abend nach

Der Apple-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 335,53 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'658 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 332,53 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 338,35 USD. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11'390'902 Stück gehandelt.

Bei 344,56 USD markierte der Titel am 30.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 2,69 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.09.2025 bei 236,65 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 29,47 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,02 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,22 USD belaufen. Apple gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,02 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,57 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 109.42 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 94.04 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Apple am 29.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,83 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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