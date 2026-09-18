Apple Aktie 908440 / US0378331005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.09.2026 20:27:13
Apple Aktie News: Apple gibt am Abend nach
Die Aktie von Apple gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 335,53 USD ab.
Der Apple-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 335,53 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'658 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 332,53 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 338,35 USD. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11'390'902 Stück gehandelt.
Bei 344,56 USD markierte der Titel am 30.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 2,69 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.09.2025 bei 236,65 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 29,47 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,02 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,22 USD belaufen. Apple gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,02 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,57 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 109.42 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 94.04 Mrd. USD eingefahren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Apple am 29.10.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,83 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Apple-Aktie
Apple-Aktie dennoch tiefer: SpaceX- und Tesla-CEO Musk lässt Wettbewerbsklage gegen iKonzern fallen
Konkurrenz für OpenAI, Google & Co.: DeepL rüstet Sprach-KI auf - Übersetzen mit eigenem Tonfall
Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 5 Jahren eingefahren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
18.09.26
|Apple Aktie News: Apple gibt am Abend nach (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Apple Aktie News: Apple am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
17.09.26
|The Apple trust premium in the age of AI (Financial Times)
|
16.09.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Apple-Aktie dennoch tiefer: SpaceX- und Tesla-CEO Musk lässt Wettbewerbsklage gegen iKonzern fallen (AWP)
|
15.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Apple Inc.
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Apple am 18.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen deutlich tiefer ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt verlor am Freitag deutlich, während auch der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen schlossen uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.