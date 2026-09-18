Apple Aktie News: Apple am Freitagnachmittag schwächer

Um 16:28 Uhr fiel die Apple-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 334,32 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'583 Punkten steht. Die Apple-Aktie gab in der Spitze bis auf 334,28 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 338,35 USD. Bisher wurden via NASDAQ 9'072'017 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 344,56 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.09.2025 bei 236,65 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,21 Prozent.

Apple-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,02 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,22 USD aus. Apple liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,02 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,57 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 109.42 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 94.04 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Apple am 29.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,83 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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