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18.08.2026 20:27:13

Apple Aktie News: Apple am Dienstagabend im Aufwind

Apple Aktie News: Apple am Dienstagabend im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Apple. Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Apple
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Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,6 Prozent auf 310,39 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'377 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 311,48 USD. Bei 307,49 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'449'000 Apple-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 344,56 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2026 erreicht. 11,01 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 223,79 USD fiel das Papier am 22.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 27,90 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,08 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 1,02 USD je Wertpapier. Am 30.07.2026 lud Apple zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,57 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 109.42 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 94.04 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Apple am 29.10.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,84 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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