Apple Aktie News: Apple am Nachmittag in Grün

Das Papier von Apple legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 309,77 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'417 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 310,14 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 307,49 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'108'835 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 344,56 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 223,79 USD. Abschläge von 27,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 1,02 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,08 USD aus. Apple liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,57 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 109.42 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 94.04 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2026 8,84 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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