Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’326 0.2%  SPI 20’166 -0.1%  Dow 53’368 -0.2%  DAX 26’141 -0.8%  Euro 0.9406 0.2%  EStoxx50 6’472 -0.9%  Gold 4’365 -1.2%  Bitcoin 52’471 0.4%  Dollar 0.8125 0.2%  Öl 91.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Amrize143013422Rheinmetall345850Partners Group2460882On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Überraschend starke Quartalszahlen: Home Depot-Aktie springt an
Gegenwind für KI-Riesen: Hedgefonds setzen auf Korrektur bei Aktien von Super Micro Computer & Co.
Alphabet-Aktie stabil: Google erwirbt Daten gescheiterter US-Airline
SpaceX-Aktie im Fokus - Morgan Stanley sieht weiteres KI-Aufwärtspotenzial
Micron, Marvell, Sandisk & Co.: Warum diese Chip-Aktien plötzlich wieder gefragt sind
Suche...

Apple Aktie 908440 / US0378331005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.08.2026 16:29:00

Apple Aktie News: Apple am Nachmittag in Grün

Apple Aktie News: Apple am Nachmittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Apple. Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 309,77 USD.

Apple
251.12 CHF 1.68%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Apple legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 309,77 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'417 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 310,14 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 307,49 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'108'835 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 344,56 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 223,79 USD. Abschläge von 27,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 1,02 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,08 USD aus. Apple liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,57 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 109.42 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 94.04 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2026 8,84 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Apple-Aktie etwas leichter: iKonzern ändert Anti-Tracking-Abfrage in der EU

DAX-Vorstände verdienen um ein Vielfaches mehr als die Beschäftigten

Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3031 18.12.2026 153821714
Long 12.4153 18.09.2026 151134601
Long 496.7006 18.09.2026 156743196
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1986 10.60 145245792
Long 11.2866 5.37 157882376
Long 17.7361 2.11 158050378
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0957 11.10 159380474
Short 9.934 7.18 159380473
Short 15.5219 3.60 158840879
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -61.88 112514929
Long 10 -34.85 135581371
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Apple Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten