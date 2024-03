Apple Aktie News: Apple präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere um 04:28 Uhr 2,4 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 38'890 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 177,70 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 175,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 8'382'884 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 199,62 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.03.2023 bei 154,15 USD. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 14,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 0,940 USD je Wertpapier. Apple veröffentlichte am 01.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 119'575,00 USD umgesetzt, gegenüber 117'154,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.04.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,57 USD je Apple-Aktie.

