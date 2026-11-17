Um 16:28 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 355,12 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'229 Punkten steht. Bei 355,32 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 352,77 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 1'543'609 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 14.11.2026 auf bis zu 360,83 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 1,61 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 243,43 USD ab. Mit einem Kursverlust von 31,45 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Apple-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 1,06 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,14 USD belaufen. Apple liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,10 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,85 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 114.48 Mrd. USD im Vergleich zu 102.47 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 04.02.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 9,44 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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