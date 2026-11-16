Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 352,50 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'624 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 351,87 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 356,73 USD. Zuletzt wechselten 4'050'003 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 360,83 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 21.01.2026 auf bis zu 243,43 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 44,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2026 1,06 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,14 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 02.11.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,10 USD gegenüber 1,85 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,72 Prozent auf 114.48 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 102.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.02.2027 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 9,44 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

NVIDIA-Aktie unter Druck: Warum ein Fünftel des S&P 500 jetzt wackelt

NVIDIA-Aktie im Fokus: Trump empfiehlt Ex-Apple-Chef Tim Cook als Huang-Nachfolger

Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 5 Jahren eingefahren