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16.11.2026 16:29:00

Apple Aktie News: Apple am Nachmittag mit Kursabschlägen

Apple Aktie News: Apple am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Apple gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 354,09 USD ab.

Apple
299.99 CHF 0.19%
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 354,09 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'968 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Apple-Aktie bis auf 353,36 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 356,73 USD. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 1'768'350 Aktien.

Am 13.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 360,83 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 243,43 USD erreichte der Anteilsschein am 21.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,14 USD, nach 1,06 USD im Jahr 2026. Am 02.11.2026 lud Apple zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,10 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,85 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 114.48 Mrd. USD – ein Plus von 11,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 102.47 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 04.02.2027 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 9,44 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 11.9309 5.46 161814612
Long 22.9388 1.30 163012424
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7028 11.49 158402319
Short 12.1744 4.91 160288493
Short 15.6986 3.19 157052268
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Long 5 -67.09 112514929
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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09:37 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.26 Apple Outperform Bernstein Research
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03.11.26 Apple Underweight Barclays Capital
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