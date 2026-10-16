Apple Aktie 908440 / US0378331005
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16.10.2026 20:27:13
Apple Aktie News: Apple steigt am Abend
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Apple. Zuletzt sprang die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 342,78 USD zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,2 Prozent auf 342,78 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'886 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 347,81 USD. Mit einem Wert von 345,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 9'624'913 Apple-Aktien den Besitzer.
Am 14.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 348,13 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 21.01.2026 auf bis zu 243,43 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,02 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,22 USD belaufen. Apple veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,57 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 109.42 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 94.04 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 02.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Apple dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,84 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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