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15.10.2026 20:27:13

Apple Aktie News: Apple am Donnerstagabend behauptet

Apple Aktie News: Apple am Donnerstagabend behauptet

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagabend die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 342,93 USD.

Apple
284.70 CHF -0.48%
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Anleger zeigten sich um 20:26 Uhr bei der Apple-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 342,93 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'069 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 347,58 USD. Bei 342,58 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 347,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'859'196 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 14.10.2026 auf bis zu 348,13 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,51 Prozent hinzugewinnen. Bei 243,43 USD fiel das Papier am 21.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 29,01 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Apple-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,02 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,22 USD. Am 30.07.2026 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,57 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 109.42 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Apple am 02.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Apple rechnen Experten am 04.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,84 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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