Apple Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Apple

Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,7 Prozent auf 330,78 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'020 Punkten realisiert. Die Apple-Aktie sank bis auf 328,35 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 330,19 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3'467'093 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2026 markierte das Papier bei 344,56 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,16 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 16.09.2025 Kursverluste bis auf 235,03 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 28,95 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,02 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,22 USD aus. Am 30.07.2026 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 109.42 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94.04 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Apple am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,83 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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