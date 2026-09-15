Apple Aktie 908440 / US0378331005
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15.09.2026 16:29:00
Apple Aktie News: Apple am Nachmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Apple. Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 329,69 USD.
Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 329,69 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'913 Punkten realisiert. Die Apple-Aktie gab in der Spitze bis auf 328,35 USD nach. Bei 330,19 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'557'118 Apple-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 344,56 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,51 Prozent. Am 16.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 235,03 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 40,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Apple seine Aktionäre 2025 mit 1,02 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,22 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 30.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,02 USD, nach 1,57 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 109.42 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,36 Prozent gesteigert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.
Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2026 8,83 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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