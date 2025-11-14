Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
14.11.2025 20:27:13

Apple Aktie News: Apple am Freitagabend mit Kursplus

Die Aktie von Apple zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 274,01 USD.

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 274,01 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 47'267 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 275,95 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 271,06 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'584'615 Apple-Aktien.

Am 01.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 277,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 169,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 61,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,02 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,07 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 30.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,85 USD gegenüber 0,97 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 94.93 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 102.47 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,23 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

