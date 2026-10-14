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14.10.2026 20:27:13

Apple Aktie News: Apple am Mittwochabend mit grünen Vorzeichen

Apple Aktie News: Apple am Mittwochabend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Apple gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Apple
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 342,31 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'443 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 347,07 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 344,61 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6'378'913 Apple-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.10.2026 auf bis zu 348,13 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 1,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 21.01.2026 Kursverluste bis auf 243,43 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Apple-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,22 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Apple 1,02 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 30.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,57 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 109.42 Mrd. USD im Vergleich zu 94.04 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2026 erfolgen. Apple dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 8,84 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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