Apple Aktie News: Apple präsentiert sich am Montagabend fester

Das Papier von Apple legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 333,88 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'454 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 335,50 USD. Bei 334,62 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 5'033'843 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 344,56 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 3,20 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 229,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.09.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,02 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,10 USD. Am 30.07.2026 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,02 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,57 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 109.42 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 94.04 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Apple wird am 29.10.2026 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,83 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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