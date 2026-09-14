Apple Aktie 908440 / US0378331005
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14.09.2026 16:29:00
Apple Aktie News: Apple legt am Nachmittag zu
Die Aktie von Apple zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 333,72 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere um 16:28 Uhr 0,4 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'315 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 335,07 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 334,62 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'144'978 Apple-Aktien umgesetzt.
Bei 344,56 USD erreichte der Titel am 30.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.09.2025 bei 229,02 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 31,37 Prozent sinken.
Nachdem Apple seine Aktionäre 2025 mit 1,02 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,10 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Apple am 30.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,02 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,57 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 109.42 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Apple wird am 29.10.2026 gerechnet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 8,83 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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