Apple Aktie News: Apple am Mittag ohne grosse Veränderung

Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Apple-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 194,66 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 36'577 Punkten tendiert. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33'852 Apple-Aktien.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 198,22 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Am 04.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 124,17 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 36,21 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Apple liess sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 89'498,00 USD – das entspricht einem Abschlag von -0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 90'146,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 25.01.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,54 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

