Apple Aktie News: Apple am Freitagabend fester

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 358,41 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'301 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 360,83 USD. Bei 358,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 4'351'981 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 360,83 USD. Dieser Kurs wurde am 13.11.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 0,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 243,43 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.01.2026). Mit einem Kursverlust von 32,08 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,06 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,14 USD aus. Apple liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,10 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,85 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 114.48 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 102.47 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Apple wird am 04.02.2027 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 9,42 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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