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13.11.2026 16:29:00

Apple Aktie News: Apple reagiert am Nachmittag positiv

Apple Aktie News: Apple reagiert am Nachmittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Apple. Das Papier von Apple konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 358,27 USD.

Apple
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Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 358,27 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'065 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 360,83 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 358,20 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'187'814 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 360,83 USD an. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 0,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 243,43 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,14 USD, nach 1,06 USD im Jahr 2026. Am 02.11.2026 äusserte sich Apple zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,10 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 102.47 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 114.48 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Apple am 04.02.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 9,42 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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03.11.26 Apple Verkaufen DZ BANK
03.11.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Apple Underweight Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel

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Apple am 13.11.2026

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