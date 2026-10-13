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13.10.2026 20:27:13

Apple Aktie News: Apple zeigt sich am Dienstagabend freundlich

Apple Aktie News: Apple zeigt sich am Dienstagabend freundlich

Die Aktie von Apple gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 342,52 USD zu.

Apple
282.50 CHF -1.78%
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Um 20:26 Uhr ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 342,52 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'695 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 348,13 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 345,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5'130'096 Apple-Aktien den Besitzer.

Bei 348,13 USD erreichte der Titel am 13.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 1,64 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.01.2026 bei 243,43 USD. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 40,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,02 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,22 USD. Am 30.07.2026 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,02 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,57 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 109.42 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 02.11.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,84 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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