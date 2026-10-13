Apple Aktie 908440 / US0378331005
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13.10.2026 16:29:00
Apple Aktie News: Anleger schicken Apple am Nachmittag ins Plus
Die Aktie von Apple zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Apple legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 345,64 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere um 16:28 Uhr 1,4 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'890 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 348,13 USD. Mit einem Wert von 345,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'820'140 Apple-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 348,13 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2026). Gewinne von 0,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 243,43 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.01.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 29,57 Prozent wieder erreichen.
Für Apple-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,02 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,22 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 30.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,57 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,36 Prozent auf 109.42 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 02.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 04.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,84 USD je Aktie in den Apple-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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