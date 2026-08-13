Apple Aktie News: Apple am Donnerstagnachmittag im Plus

Die Apple-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 304,94 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 54'040 Punkten steht. Bei 305,04 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 304,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'787'923 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 344,56 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,99 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 223,79 USD am 22.08.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,02 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,08 USD. Am 30.07.2026 lud Apple zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 2,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 109.42 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 94.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 8,82 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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