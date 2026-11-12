|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.11.2026 20:27:13
Apple Aktie News: Apple präsentiert sich am Donnerstagabend stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Apple. Das Papier von Apple legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 356,20 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 356,20 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'486 Punkten liegt. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 359,35 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 358,22 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4'164'098 Apple-Aktien.
Bei 359,35 USD markierte der Titel am 12.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 0,88 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.01.2026 (243,43 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,66 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2026 1,06 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,14 USD belaufen. Apple gewährte am 02.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 1,85 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 114.48 Mrd. USD gegenüber 102.47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 04.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,43 USD je Apple-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Apple-Aktie
NVIDIA-Aktie unter Druck: Warum ein Fünftel des S&P 500 jetzt wackelt
Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Per App US-Aktien erwerben: Indiens Anleger stürmen zu NVIDIA, Apple, SpaceX und Co.
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
12.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Apple Aktie News: Apple präsentiert sich am Donnerstagabend stärker (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite liegt im Minus (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Gewinne in New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Apple Inc.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Apple am 12.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.