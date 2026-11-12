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12.11.2026 20:27:13

Apple Aktie News: Apple präsentiert sich am Donnerstagabend stärker

Apple Aktie News: Apple präsentiert sich am Donnerstagabend stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Apple. Das Papier von Apple legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 356,20 USD.

Apple
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 356,20 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'486 Punkten liegt. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 359,35 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 358,22 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4'164'098 Apple-Aktien.

Bei 359,35 USD markierte der Titel am 12.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 0,88 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.01.2026 (243,43 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,66 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2026 1,06 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,14 USD belaufen. Apple gewährte am 02.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 1,85 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 114.48 Mrd. USD gegenüber 102.47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 04.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,43 USD je Apple-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 10.131 6.34 158402318
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