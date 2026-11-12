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12.11.2026 16:29:00
Apple Aktie News: Apple gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Apple. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 358,28 USD zu.
Um 16:28 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 358,28 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'398 Punkten notiert. In der Spitze legte die Apple-Aktie bis auf 359,35 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 358,22 USD. Zuletzt wechselten 2'034'893 Apple-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2026 bei 359,35 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,30 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 243,43 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.01.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Apple-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,14 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Apple 1,06 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 02.11.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,85 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 114.48 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 102.47 Mrd. USD umgesetzt.
Am 04.02.2027 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 9,43 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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