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12.10.2026 20:27:13

Apple Aktie News: Apple am Montagabend gesucht

Apple Aktie News: Apple am Montagabend gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Apple. Die Apple-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 339,51 USD.

Apple
283.95 CHF 2.66%
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Um 20:26 Uhr ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 339,51 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'820 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 342,63 USD. Bei 337,83 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'831'380 Apple-Aktien.

Am 23.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 345,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 1,72 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 243,43 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 28,30 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,02 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,22 USD je Apple-Aktie. Am 30.07.2026 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 109.42 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 94.04 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 02.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 04.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 8,84 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.377 19.03.2027 156468386
Long 43.7956 18.12.2026 159033025
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0289 11.33 158050378
Long 11.1636 5.92 159745108
Long 12.9318 4.56 160632616
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6203 11.65 158402318
Short 12.1137 5.07 156742539
Short 22.7737 1.25 156467607
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Long 5 -65.86 112514929
Long 10 -41.64 135581371
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Short 15’268.99 8.98 S1BKCU
SMI-Kurs: 13’863.69 12.10.2026 17:30:00
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Long 13’011.44 13.93 SDFBZU
Long 12’461.14 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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