Apple Aktie 908440 / US0378331005
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12.10.2026 16:29:00
Apple Aktie News: Anleger greifen bei Apple am Nachmittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Apple. Zuletzt stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 341,91 USD.
Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 341,91 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'878 Punkten liegt. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 342,63 USD zu. Bei 337,83 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'897'370 Apple-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 345,34 USD. Dieser Kurs wurde am 23.09.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 1,00 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 21.01.2026 auf bis zu 243,43 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,02 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,22 USD aus. Apple veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,02 USD gegenüber 1,57 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,36 Prozent auf 109.42 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 94.04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Apple wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Apple-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 04.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,84 USD je Apple-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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