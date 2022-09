Apple Aktie News: Apple am im Minusbereich

Die Apple-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 193,53 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 32'151 Punkten realisiert.

Apple liess sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 82'959,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 81'434,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Apple am 03.11.2022 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 6,09 USD je Aktie aus.

