Apple Aktie News: Apple am Freitag mit Kursabschlägen

Die Apple-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 04:28 Uhr 1.4 Prozent im Minus bei 193.53 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 33'336 Punkten notiert.

Apple liess sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,30 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 82.959,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 81.434,00 USD eingefahren.

Am 03.11.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6.10 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

BEKB: Verkauf der Goldbestände prägt

Nationale Suisse erhält Versicherungslizenz in Singapur

ZKB verzichtet weiter auf Rückstellungen