Apple Aktie News: Anleger schicken Apple am Freitagabend ins Minus

Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,8 Prozent auf 290,41 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'211 Punkten steht. Der Kurs der Apple-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 289,62 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 295,63 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'078'569 Apple-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.06.2026 bei 317,38 USD. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 8,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 195,07 USD. Dieser Wert wurde am 19.06.2025 erreicht. Mit Abgaben von 32,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Apple-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,02 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,08 USD aus. Apple liess sich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,01 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,65 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 111.18 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 95.36 Mrd. USD eingefahren.

Am 30.07.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2026 8,76 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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