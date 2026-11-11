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11.11.2026 20:27:13

Apple Aktie News: Apple präsentiert sich am Mittwochabend fester

Apple Aktie News: Apple präsentiert sich am Mittwochabend fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Apple. Zuletzt sprang die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 354,71 USD zu.

Apple
298.80 CHF 1.54%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,8 Prozent auf 354,71 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'445 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 355,33 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 349,49 USD. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'200'166 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.11.2026 bei 355,38 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 0,19 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 243,43 USD. Dieser Wert wurde am 21.01.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 31,37 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,14 USD, nach 1,06 USD im Jahr 2026. Apple liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,10 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,85 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 114.48 Mrd. USD – ein Plus von 11,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 102.47 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Apple wird am 04.02.2027 gerechnet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,44 USD je Apple-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.3464 19.03.2027 156468387
Long 148.1412 18.12.2026 161030149
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2264 10.78 160070668
Long 11.8526 5.00 162804706
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1401 10.88 158402319
Short 10.0446 6.96 158402318
Short 28.2204 0.65 156742539
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -67.25 112514929
Long 10 -44.03 135581371
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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